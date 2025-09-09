Скидки
Астрахань — Легион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Беллингем и Камавинга вернулись в общую группу «Реала» после травм

Комментарии

Полузащитники мадридского «Реала» Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.

Беллингему 16 июля сделали операцию на левом плече, чтобы исправить вывих, полученный им почти два года назад, в первые месяцы после перехода в «Реал». Восстановление англичанина идёт по плану. Что касается Камавинги, то 10 августа он получил травму голеностопа, восстановление от которой заняло больше времени, чем ожидалось.

Напомним, в следующем туре Ла Лиги «Реал» сыграет с «Реалом Сосьедад» 13 сентября. Игра пройдёт в Сан-Себастьяне и начнётся в 17:15 мск.

Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу

Появились подробности возможного трансфера защитника «Ливерпуля» Конате в «Реал»
