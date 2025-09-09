Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астрахань — Легион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Зинченко высказался о грядущем матче Украины с Азербайджаном

Александр Зинченко высказался о грядущем матче Украины с Азербайджаном
Аудио-версия:
Комментарии

Левый защитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Азербайджан
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В отборе к ЧМ-2026 сборная Украины стартовала матчем с фаворитом группы, сборной Франции, а сейчас вас ожидает игра с более слабой командой. Как в психологическом плане себя настроиться и не допустить недооценку соперника?

— Слабых соперников на уровне национальных сборных нет. Должны быть готовы и настроены на эту игру на сто процентов.

— Александр, на какой позиции мы увидим тебя в этой игре — в центре поля или на фланге? И где тебе удобнее играть?

— Где меня будет видеть главный тренер, на той позиции готов играть и отдавать всего себя на футбольном поле. Главное быть полезным команде, — приводит слова Зинченко УАФ.

Матч Азербайджан — Украина начнётся сегодня, в 19:00 мск.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

Материалы по теме
Александр Зинченко отреагировал на поражение Украины от Франции в отборе на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android