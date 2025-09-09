Александр Зинченко высказался о грядущем матче Украины с Азербайджаном

Левый защитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана.

— В отборе к ЧМ-2026 сборная Украины стартовала матчем с фаворитом группы, сборной Франции, а сейчас вас ожидает игра с более слабой командой. Как в психологическом плане себя настроиться и не допустить недооценку соперника?

— Слабых соперников на уровне национальных сборных нет. Должны быть готовы и настроены на эту игру на сто процентов.

— Александр, на какой позиции мы увидим тебя в этой игре — в центре поля или на фланге? И где тебе удобнее играть?

— Где меня будет видеть главный тренер, на той позиции готов играть и отдавать всего себя на футбольном поле. Главное быть полезным команде, — приводит слова Зинченко УАФ.

Матч Азербайджан — Украина начнётся сегодня, в 19:00 мск.

