Тренер Бельгии высказался о победе над Казахстаном и о Кевине де Брёйне

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал победу над Казахстаном (6:0) в отборе ЧМ-2026.

– Как вы оцениваете этот сбор с двумя разгромными счетами и тем фактом, что в октябре не будет ни одного дисквалифицированного игрока?

– Мы одержали две победы, не пропустив, и действительно, никто не будет дисквалифицирован. Думаю, мы сделали даже больше, чем могли ожидать. Команда ни разу не расслабилась, мы поддерживали высокий уровень игры на протяжении обоих матчей. Все внесли свой вклад. Те, кто присутствовал на этой неделе, точно добавили себе баллов. В целом это был отличный сбор.

– Мы увидели очень хорошего Кевина де Брёйне на поле.

– Мы счастливы видеть, как Кевин играет и за клуб, и за национальную команду, демонстрируя свой талант. В Италии говорят, что это игрок высочайшего уровня. Он чувствует себя хорошо с нами, он один из наших лидеров и, к тому же, показывает пример другим, – приводит слова Гарсии Le Soir.

Помимо Казахстана, Бельгия с таким же счётом 6:0 разгромила Лихтенштейн.

