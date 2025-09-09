Скидки
Астрахань — Легион. Прямая трансляция
«Это расточительство, его разорвали». Французский журналист — о переходе Забарного в «ПСЖ»

Известный французский журналист Пьер Менес поделился мнением относительно трансфера украинского защитника «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного во французский клуб.

«Еще рано судить о Забарном, он – молодой. Но я считаю, что заплатить за него € 65 млн – это расточительность. Его действительно разорвали, когда сборная Франции забивала второй гол украинцам, но нам придётся подождать, чтобы по-настоящему оценить его», – заявил Менес в своем собственном блоге в соцсетях.

Напомним, Илья Забарный перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно из английского «Борнмута». По данным СМИ, сумма сделки составила € 63 млн.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

