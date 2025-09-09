Тренер Португалии Мартинес ответил на вопрос об участие Роналду в ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о капитане команды Криштиану Роналду.

«Он играет каждый раз так, словно это его первый выход на поле. Его самоотдача, свежесть, которую он сохраняет каждый день… Он победитель. Он по-прежнему голоден до побед.

ЧМ-2026 года? Он делает всё возможное, но у него нет долгосрочных целей. Он хочет быть лучшим каждый день. Его внимание сосредоточено на том, что происходит сегодня.

Я уже много говорил о его значимости. Надеть футболку сборной, — это и есть послание капитана в раздевалке. И это очень помогает», — приводит слова Мартинеса ESPN.

На данный момент Роналду 40 лет. В последнем матче с Арменией (5:0) он оформил дубль.

