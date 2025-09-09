Скидки
Астрахань — Легион. Прямая трансляция
«Его стиль похож на мой». Вингер «Зенита» Луис Энрике — о сравнении с Гарринчей

Бразильский крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на сравнение его с легендой бразильского футбола Гарринчей.

— Ваш стиль дриблинга сравнивают с Гарринчей, особенно учитывая его прошлое в составе «Ботафого». Вы видели какие-нибудь его движения? Есть ли у вас сходство?
— Я видел его игру и соглашусь, что его стиль похож на мой. У него был характер, он шёл вперёд, он играл с радостью, он навязывал сопернику борьбу… Да, я вижу, что у меня есть что-то от него, — приводит слова Энрике Globo.

В первых семи турах чемпионата России Луис Энрике появился на поле в пяти матчах и оформил одну голевую передачу. За сборную Бразилии вингер «Зенита» провёл семь матчей, в которых забил два мяча.

