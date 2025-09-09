«Боялся, что он может сделать, он мог вас похоронить». Тьерри Анри — о бывшем сопернике

Легенда сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри оценил игру бывшего английского хавбека «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза.

«У «Манчестер Юнайтед» всегда было много удивительных игроков, но всякий раз, когда мы противостояли им, я всегда боялся того, что может сделать Пол Скоулз. Спросите кого-нибудь из старой команды «Арсенала», они скажут вам то же самое.

Если вы разрешали ему играть так, как он умел, то он мог вас похоронить. Для меня он был очень недооценён. То, как он играл – невероятно», – приводит слова Анри Give me Sport.

Напомним, Скоулз всю карьеру провёл в «МЮ», за который выступал на протяжении 20 лет — с 1993 по 2013 годы.

