Mundo Deportivo поделилось инсайдом по теме назначения Зидана в «Фенербахче»
Известный французский тренер, а в прошлом легендарный футболист Зинедин Зида, вопреки слухам, не возглавит турецкий «Фенербахче».

По информации издания Mundo Deportivo, он не рассматривает этот вариант трудоустройства. Сотрудничество с «Фенербахче» не входит в планы Зинедина, поскольку известный тренер стремится возглавить сборную Франции.

В последние месяцы Зидан анализирует работу Федерации футбола Франции и национальной команды.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством «Королевский клуб» трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды завоёвывал Суперкубок Испании.

«Фенербахче» достиг предварительной договорённости с Зиданом — Sabah
