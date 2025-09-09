Скидки
Кабо-Верде — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Это самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер». Гаттузо — о матче с Израилем

Комментарии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился эмоциями от игры своих подопечных с национальной командой Израиля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
4 : 5
Италия
1:0 Локателли – 16'     1:1 Кин – 40'     2:1 Перец – 52'     2:2 Кин – 54'     2:3 Политано – 58'     2:4 Распадори – 81'     3:4 Бастони – 87'     4:4 Перец – 89'     4:5 Тонали – 90+1'    

«Это самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер. Мы действовали слишком авантюрно, постоянно шли в атаку, а этого и ждал Израиль, и каждый раз нас наказывал на контратаках», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Напомним, матч отборочного этапа чемпионата мира прошёл на нейтральном стадионе в Венгрии и завершился со счётом 5:4 в пользу команды Италии.

Сборная Италии находится на втором месте в турнирной таблице группы I, набрав девять очков. Израиль с таким же количеством очков идёт третьим, первое место занимает Норвегия с 12 баллами в активе.

