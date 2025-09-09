«Это самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер». Гаттузо — о матче с Израилем

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился эмоциями от игры своих подопечных с национальной командой Израиля.

«Это самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер. Мы действовали слишком авантюрно, постоянно шли в атаку, а этого и ждал Израиль, и каждый раз нас наказывал на контратаках», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Напомним, матч отборочного этапа чемпионата мира прошёл на нейтральном стадионе в Венгрии и завершился со счётом 5:4 в пользу команды Италии.

Сборная Италии находится на втором месте в турнирной таблице группы I, набрав девять очков. Израиль с таким же количеством очков идёт третьим, первое место занимает Норвегия с 12 баллами в активе.