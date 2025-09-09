«Это самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер». Гаттузо — о матче с Израилем
Поделиться
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился эмоциями от игры своих подопечных с национальной командой Израиля.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
4 : 5
Италия
1:0 Локателли – 16' 1:1 Кин – 40' 2:1 Перец – 52' 2:2 Кин – 54' 2:3 Политано – 58' 2:4 Распадори – 81' 3:4 Бастони – 87' 4:4 Перец – 89' 4:5 Тонали – 90+1'
«Это самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер. Мы действовали слишком авантюрно, постоянно шли в атаку, а этого и ждал Израиль, и каждый раз нас наказывал на контратаках», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.
Напомним, матч отборочного этапа чемпионата мира прошёл на нейтральном стадионе в Венгрии и завершился со счётом 5:4 в пользу команды Италии.
Сборная Италии находится на втором месте в турнирной таблице группы I, набрав девять очков. Израиль с таким же количеством очков идёт третьим, первое место занимает Норвегия с 12 баллами в активе.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 сентября 2025
-
08:10
-
07:45
-
07:34
-
07:15
-
06:55
-
06:50
-
06:37
-
06:23
-
06:19
-
06:16
-
06:01
-
05:54
-
05:52
-
05:49
-
05:42
-
05:29
-
04:58
-
04:57
-
04:36
-
04:32
-
04:13
-
04:03
-
03:56
-
03:42
-
03:42
-
03:29
-
03:26
-
03:20
-
02:58
-
02:36
-
02:22
-
02:08
-
02:00
-
01:52
-
01:24