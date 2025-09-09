Скидки
Кабо-Верде — Камерун. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Украины Ребров рассказал, почему украинские клубы не вышли в Лигу чемпионов

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал отсутствие украинских клубов в основном этапе Лиги чемпионов-2025/26.

«Ни один украинский клуб не вышел в Лигу чемпионов впервые за 20 лет? Конечно, я был бы счастлив, если бы все украинские гранды играли в Лиге чемпионов, но, к сожалению, большая часть клубов должна пройти четыре раунда квалификации, ведь наш клубный коэффициент упал.

Происходящее в нашей стране — проблема. Трудно играть в таких условиях. Важно, что наши клубы в целом играют в еврокубках, представляя Украину. Это очень важно. Я надеюсь и верю, что в следующем сезоне они будут играть и в Лиге чемпионов», — приводит слова Реброва УАФ.

Напомним, сегодня Украина сыграет в гостях с Азербайджаном в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

