Де Брёйне догнал легенду «Барселоны» по количеству ассистов в XXI веке

В матче группы J отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Бельгии дома победила команду Казахстана со счётом 6:0. Полузащитник хозяев Кевин Де Брёйне, отметился в этой игре двумя голами и результативным пасом, вписав своё имя в историю.

По данным Noite de Copa, ассист помог Кевину сравняться с уругвайским нападающим Луисом Суаресом по количеству результативных передач за свою сборную в XXI веке. Теперь у обоих игроков их по 291. Больше ассистов только у Душана Тадича (Сербия) — 292 и Лионеля Месси (Аргентина) — 389.

Напомним, летом Де Брёйне перешёл в итальянский «Наполи» из «Манчестер Сити», за который многие годы выступал.

Игроки проводили Де Брёйне перед последним матчем за «Ман Сити»