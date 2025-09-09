Де Брёйне догнал легенду «Барселоны» по количеству ассистов в XXI веке
Поделиться
В матче группы J отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Бельгии дома победила команду Казахстана со счётом 6:0. Полузащитник хозяев Кевин Де Брёйне, отметился в этой игре двумя голами и результативным пасом, вписав своё имя в историю.
ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
6 : 0
Казахстан
1:0 Де Брёйне – 42' 2:0 Доку – 44' 3:0 Раскин – 51' 4:0 Доку – 60' 5:0 Де Брёйне – 84' 6:0 Мёнье – 87'
По данным Noite de Copa, ассист помог Кевину сравняться с уругвайским нападающим Луисом Суаресом по количеству результативных передач за свою сборную в XXI веке. Теперь у обоих игроков их по 291. Больше ассистов только у Душана Тадича (Сербия) — 292 и Лионеля Месси (Аргентина) — 389.
Напомним, летом Де Брёйне перешёл в итальянский «Наполи» из «Манчестер Сити», за который многие годы выступал.
Игроки проводили Де Брёйне перед последним матчем за «Ман Сити»
Материалы по теме
Комментарии
- 9 сентября 2025
-
08:10
-
07:45
-
07:34
-
07:15
-
06:55
-
06:50
-
06:37
-
06:23
-
06:19
-
06:16
-
06:01
-
05:54
-
05:52
-
05:49
-
05:42
-
05:29
-
04:58
-
04:57
-
04:36
-
04:32
-
04:13
-
04:03
-
03:56
-
03:42
-
03:42
-
03:29
-
03:26
-
03:20
-
02:58
-
02:36
-
02:22
-
02:08
-
02:00
-
01:52
-
01:24