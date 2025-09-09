Скидки
Кабо-Верде — Камерун. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Де Брёйне догнал легенду «Барселоны» по количеству ассистов в XXI веке

Комментарии

В матче группы J отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Бельгии дома победила команду Казахстана со счётом 6:0. Полузащитник хозяев Кевин Де Брёйне, отметился в этой игре двумя голами и результативным пасом, вписав своё имя в историю.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 6-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
6 : 0
Казахстан
1:0 Де Брёйне – 42'     2:0 Доку – 44'     3:0 Раскин – 51'     4:0 Доку – 60'     5:0 Де Брёйне – 84'     6:0 Мёнье – 87'    

По данным Noite de Copa, ассист помог Кевину сравняться с уругвайским нападающим Луисом Суаресом по количеству результативных передач за свою сборную в XXI веке. Теперь у обоих игроков их по 291. Больше ассистов только у Душана Тадича (Сербия) — 292 и Лионеля Месси (Аргентина) — 389.

Напомним, летом Де Брёйне перешёл в итальянский «Наполи» из «Манчестер Сити», за который многие годы выступал.

Игроки проводили Де Брёйне перед последним матчем за «Ман Сити»

