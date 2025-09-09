Сумасшедший матч Израиля и Италии, «Ноттингем Форест» уволил Санту. Главное к утру

Сборная Италии со счётом 5:4 обыграла Израиль в отборочном матче на чемпионат мира — 2026, английский «Ноттингем Форест» объявил об увольнении главного тренера Нуну Эшпириту Санту, британский теннисист Джек Дрейпер сообщил о досрочном завершении сезона из-за травмы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня