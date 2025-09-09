Сумасшедший матч Израиля и Италии, «Ноттингем Форест» уволил Санту. Главное к утру
Сборная Италии со счётом 5:4 обыграла Израиль в отборочном матче на чемпионат мира — 2026, английский «Ноттингем Форест» объявил об увольнении главного тренера Нуну Эшпириту Санту, британский теннисист Джек Дрейпер сообщил о досрочном завершении сезона из-за травмы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Италия одолела Израиль в матче с девятью забитыми мячами и победным голом на 90+1-й минуте.
- «Ноттингем» объявил об увольнении Санту, с которым в июне продлил контракт до 2028 года.
- Джек Дрейпер объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы.
- В Сербии раскрыли, когда примут решение по главному тренеру сборной Светиславу Пешичу.
- Постекоглу и Моуринью могут возглавить «Ноттингем Форест» — Бен Джейкобс.
- ЦСКА завершил сделку по переходу бразильского защитника – журналист Са.
- Хорватия разгромила Черногорию со счётом 4:0 в отборе ЧМ-2026, у Модрича голевая передача.
- Сборная Шотландии обыграла команду Беларуси в матче отбора на чемпионат мира — 2026.
- Виталия Дьяченко проиграла в первом круге турнира в Сан-Паулу.
- Бывший тренер Хабиба сообщил, что тот отказался «за большие деньги» драться с Мейвезером.
