Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кабо-Верде — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

9 сентября главные новости спорта, футбол, теннис, баскетбол, отборочные матчи на ЧМ 2026, футбольные трансферы

Сумасшедший матч Израиля и Италии, «Ноттингем Форест» уволил Санту. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Италии со счётом 5:4 обыграла Израиль в отборочном матче на чемпионат мира — 2026, английский «Ноттингем Форест» объявил об увольнении главного тренера Нуну Эшпириту Санту, британский теннисист Джек Дрейпер сообщил о досрочном завершении сезона из-за травмы. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Италия одолела Израиль в матче с девятью забитыми мячами и победным голом на 90+1-й минуте.
  2. «Ноттингем» объявил об увольнении Санту, с которым в июне продлил контракт до 2028 года.
  3. Джек Дрейпер объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы.
  4. В Сербии раскрыли, когда примут решение по главному тренеру сборной Светиславу Пешичу.
  5. Постекоглу и Моуринью могут возглавить «Ноттингем Форест» — Бен Джейкобс.
  6. ЦСКА завершил сделку по переходу бразильского защитника – журналист Са.
  7. Хорватия разгромила Черногорию со счётом 4:0 в отборе ЧМ-2026, у Модрича голевая передача.
  8. Сборная Шотландии обыграла команду Беларуси в матче отбора на чемпионат мира — 2026.
  9. Виталия Дьяченко проиграла в первом круге турнира в Сан-Паулу.
  10. Бывший тренер Хабиба сообщил, что тот отказался «за большие деньги» драться с Мейвезером.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события вторника: Сербия против Англии в отборе к ЧМ-2026, Евробаскет и регулярка КХЛ
Топ-события вторника: Сербия против Англии в отборе к ЧМ-2026, Евробаскет и регулярка КХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android