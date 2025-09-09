Совет директоров «Тоттенхэма»: клуб не продаётся

В «Тоттенхэме» отреагировали на интерес к приобретению клуба от инвестиционной компании PCP International Finance, под руководством бывшей акционерки «Ньюкасла» Аманды Ставли, а также консорциума во главе с Роджером Кеннеди и Винг-Фаем Нг через Firehawk Holdings Limited. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, оба предложения были отвергнуты ENIC, компанией владеющая почти 87% акций клуба и контролируемая трастом семьи Льюис.

«Участие семьи Льюис в судьбе «Тоттенхэма» долгосрочное и будет продолжаться из поколения в поколение. Мы ясно дали понять: клуб не продаётся», — приводит слова исполнительного директора «шпор» Виная Венкатешама ESPN.

После неожиданной отставки многолетнего председателя Дэниела Леви, проработавшего на посту более 24 лет, в Англии активно обсуждали возможную смену владельцев «Тоттенхэма». При этом в ENIC подчёркивают, что готовы рассматривать лишь вариант внешних инвестиций в миноритарный пакет, а не продажу контрольного пакета акций.