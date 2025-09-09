«Палмейрас» планирует приобрести Барко из «Спартака» будущей зимой — источник

Бразильский «Палмейрас» заинтересован в приобретении предстоящей зимой полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко. Об этом сообщает интернет-издание BolaVIP.

По информации источника, московский клуб запрашивает за трансфер аргентинца около € 17,2 млн.

Таким образом, «Палмейрас» составит конкуренцию в борьбе за Барко другому бразильскому гранду «Фламенго», который, как сообщается, также сохраняет свой интерес к переходу лидера «Спартака».

Аргентинский полузащитник провёл за «Спартак» в текущем сезоне восемь матчей во всех турнирах, в которых он забил три мяча и сделал одну результативную передачу.