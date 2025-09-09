Сальвадор уступил Суринаму в отборе ЧМ, гол форварда «Балтики» Хиля не был засчитан

Завершился матч 2-го тура североамериканского отборочного этапа на чемпионат мира 2026 года в группе 1 между сборными Сальвадора и Суринама. Победу со счётом 2:1 одержали суринамцы.

За Суринам забили Радинио Балкер и Дорасо Клас. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Суринама Анферни Дейкстел.

Нападающий «Балтики» и сборной Сальвадора Брайан Хиль отметился голом в матче квалификации чемпионата мира с Суринамом, однако взятие ворот было отменено, а его команда проиграла со счётом 1:2.

Брайан Хиль сыграл за национальную команду Сальвадора 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами. За калининградскую «Балтику» форвард провёл семь игр в РПЛ, записав на свой счёт пять голов.

После двух туров у сборной Суринама четыре очка и лидерство в группе 1 североамериканского отборочного этапа. Сальвадор занимает второе место с тремя очками, тогда как Панама и Гватемала провели лишь по одному матчу.