Завершился матч 2-го тура североамериканского отборочного этапа на чемпионат мира 2026 года в группе 1 между сборными Сальвадора и Суринама. Победу со счётом 2:1 одержали суринамцы.
За Суринам забили Радинио Балкер и Дорасо Клас. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Суринама Анферни Дейкстел.
Нападающий «Балтики» и сборной Сальвадора Брайан Хиль отметился голом в матче квалификации чемпионата мира с Суринамом, однако взятие ворот было отменено, а его команда проиграла со счётом 1:2.
Брайан Хиль сыграл за национальную команду Сальвадора 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами. За калининградскую «Балтику» форвард провёл семь игр в РПЛ, записав на свой счёт пять голов.
После двух туров у сборной Суринама четыре очка и лидерство в группе 1 североамериканского отборочного этапа. Сальвадор занимает второе место с тремя очками, тогда как Панама и Гватемала провели лишь по одному матчу.