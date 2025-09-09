Скидки
Луис Энрике рассказал, поддерживает ли он общение с «Ботафого»

Аудио-версия:
Вингер петербуржского «Зенита» Луис Энрике рассказал, поддерживает ли он общение с «Ботафого».

— Вы всё ещё общаетесь с командой «Ботафого»?
— Они всегда мне пишут. Болельщики тоже. Когда «Ботафого» выигрывает матч, я оставляю комментарий в социальных сетях клуба. Потом болельщики пишут мне, просят вернуться, говорят, что скучают по команде. Мне остаётся только поблагодарить их за поддержку. Они всегда в моём сердце. 2024 год в «Ботафого» был для меня волшебным.

— Сейчас команда изо всех сил пытается повторить этот успех. Что ты можешь сказать болельщикам?
— 2024 год был незабываемым. Знаю, повторить это сложно. Выиграть два титула в один год — это очень сложно. Но я надеюсь, что болельщики продолжат верить в команду, в которой собраны очень талантливые игроки, — приводит слова Луиса Энрике Globo.

В первых семи турах чемпионата России Луис Энрике сыграл за «Зенит» в пяти матчах и оформил одну голевую передачу.

