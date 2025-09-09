Армения — Ирландия: текстовая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Армении и Ирландии. Игра пройдёт на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В матче 1-го тура отборочного турнира к ЧМ-26 Армения уступила Португалии (0:5), а Ирландия сыграла вничью с Венгрией (2:2).
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время матча закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).