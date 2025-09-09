Сборная Италии впервые в истории провела два матча подряд с пятью забитыми мячами

Впервые в истории сборная Италии забила пять голов в двух подряд официальных матчах.
В матчах 5-го и 6-го туров группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира — 2026 сборная Италии обыграла национальные команды Эстонии (5:0) и Израиля (5:4).
Напомним, эти игры стали первыми для «Скуадра адзурра» под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, пришедшего на смену Лучано Спаллетти летом.
Следующий матч сборной Италии в отборочном цикле состоится 11 октября с Эстонией.
В таблице группы I Италия занимает второе место с девятью очками в четырёх матчах. Отставание от лидирующей Норвегии составляет три очка.