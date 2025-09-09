Скидки
Франция — Исландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Эндрю Робертсон высказался о победе сборной Шотландии в матче с Беларусью

Эндрю Робертсон высказался о победе сборной Шотландии в матче с Беларусью
Защитник сборной Шотландии и «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу над национальной командой Беларуси (2:0) в матче 2-го тура европейской квалификации чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 2-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 2
Шотландия
0:1 Адамс – 43'     0:2 Волков – 65'    

«Работа выполнена. Это лучшее слово для описания. Мы знали, что белорусы постараются действовать более надёжно и оборонительно. Нам просто нужно было набраться терпения и забить гол в идеальный момент перед самым перерывом. Мы могли бы добиться большего, но работа сделана хорошо. Когда сборная Беларуси поменяла схему, нам потребовалось немного времени, чтобы понять, как играть. После того, как мы забили отличный гол, мы просто хотели оставаться профессионалами и, к счастью, забили второй гол», — проводит слова Роберсона Independent со ссылкой на BBC Scotland.

После этой игры сборная Беларуси располагается на четвёртом месте в турнирной таблице отборочной группы «C» без набранных очков. Шотландия с четырьмя очками находится на второй строчке.

Сборная Шотландии обыграла команду Беларуси в матче отбора на чемпионат мира — 2026
