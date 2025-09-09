Деян Станкович выразил соболезнования в связи со смертью фотографа Александра Ступникова

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович выразил соболезнования в связи со смертью фотографа красно-белых Александра Ступникова, ушедшего из жизни в возрасте 40 лет.

«Мне хотелось бы выразить соболезнования семье и близким нашего фотографа Александра

Ступникова, которого сегодня не стало. Сегодня все наши мысли о его семье. Мы все находимся ещё в шоке. Мы шокированы этой новостью. Замечательный парень, настоящий профессионал, который отдал клубу более 15 лет», — приводит слова Станковича пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Александр Ступников работал в клубе в течение 15 лет. О его смерти было объявлено в понедельник, 8 сентября. В память о фотографе футболисты вышли на товарищеский матч с «Витебском» (5:0) с траурными повязками, а сама игра начиналась с минуты молчания.