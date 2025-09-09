Деян Станкович выразил соболезнования в связи со смертью фотографа Александра Ступникова

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович выразил соболезнования в связи со смертью фотографа красно-белых Александра Ступникова, ушедшего из жизни в возрасте 40 лет.
«Мне хотелось бы выразить соболезнования семье и близким нашего фотографа Александра
Ступникова, которого сегодня не стало. Сегодня все наши мысли о его семье. Мы все находимся ещё в шоке. Мы шокированы этой новостью. Замечательный парень, настоящий профессионал, который отдал клубу более 15 лет», — приводит слова Станковича пресс-служба клуба в телеграм-канале.
Александр Ступников работал в клубе в течение 15 лет. О его смерти было объявлено в понедельник, 8 сентября. В память о фотографе футболисты вышли на товарищеский матч с «Витебском» (5:0) с траурными повязками, а сама игра начиналась с минуты молчания.
- 9 сентября 2025
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:40
-
09:40
-
09:38
-
09:37
-
09:34
-
09:30
-
09:23
-
09:00
-
08:32
-
08:30
-
08:22
-
08:10
-
07:45
-
07:34
-
07:15
-
06:55
-
06:50
-
06:37
-
06:23
-
06:19
-
06:16
-
06:01
-
05:54
-
05:52
-
05:49
-
05:42
-
05:29
-
04:58
-
04:57
-
04:36
-
04:32
-
04:13