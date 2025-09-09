Скидки
Футбол Новости

Деян Станкович выразил соболезнования в связи со смертью фотографа Александра Ступникова

Деян Станкович выразил соболезнования в связи со смертью фотографа Александра Ступникова
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович выразил соболезнования в связи со смертью фотографа красно-белых Александра Ступникова, ушедшего из жизни в возрасте 40 лет.

«Мне хотелось бы выразить соболезнования семье и близким нашего фотографа Александра
Ступникова, которого сегодня не стало. Сегодня все наши мысли о его семье. Мы все находимся ещё в шоке. Мы шокированы этой новостью. Замечательный парень, настоящий профессионал, который отдал клубу более 15 лет», — приводит слова Станковича пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Александр Ступников работал в клубе в течение 15 лет. О его смерти было объявлено в понедельник, 8 сентября. В память о фотографе футболисты вышли на товарищеский матч с «Витебском» (5:0) с траурными повязками, а сама игра начиналась с минуты молчания.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
5 : 0
МЛ Витебск
Витебск, Беларусь
1:0 Зобнин – 7'     2:0 Заболотный – 10'     3:0 Солари – 31'     4:0 Добродицкий – 48'     5:0 Солари – 62'    
Фото
«Спасибо за всё». «Спартак» опубликовал командное фото с портретом Ступникова
