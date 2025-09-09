Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, состоятся восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 9 сентября (время московское):

19:00. Армения — Ирландия;

19:00. Азербайджан — Украина;

21:45. Босния и Герцеговина — Австрия;

21:45. Албания — Латвия;

21:45. Кипр — Румыния;

21:45. Норвегия — Молдавия;

21:45. Франция — Исландия;

21:45. Венгрия — Португалия;

21:45. Сербия — Англия.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).