«Будет супер». Алексей Миранчук — об идее проведения матча между сборными России и США

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук оценил идею проведения товарищеского матча между сборными России и США. Ранее появилась информация, что в руководстве ФИФА обсуждают проведение футбольного матча между национальными командами России и США, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я футболист. Конечно, я буду рад матчу сборных России и США. Если такое можно воплотить в реальность, то это будет супер. Я уверен, что в сборной США много хороших и качественных футболистов, которые тоже выступают в Европе.

Посмотрим, как они будут выглядеть на чемпионате мира, как себя проявят, будет интересно», — приводит слова Миранчука ТАСС.