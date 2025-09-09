Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Исландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будет супер». Алексей Миранчук — об идее проведения матча между сборными России и США

«Будет супер». Алексей Миранчук — об идее проведения матча между сборными России и США
Комментарии

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук оценил идею проведения товарищеского матча между сборными России и США. Ранее появилась информация, что в руководстве ФИФА обсуждают проведение футбольного матча между национальными командами России и США, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я футболист. Конечно, я буду рад матчу сборных России и США. Если такое можно воплотить в реальность, то это будет супер. Я уверен, что в сборной США много хороших и качественных футболистов, которые тоже выступают в Европе.

Посмотрим, как они будут выглядеть на чемпионате мира, как себя проявят, будет интересно», — приводит слова Миранчука ТАСС.

Материалы по теме
Андрей Ещенко оценил идею проведения товарищеского матча между сборными России и США
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android