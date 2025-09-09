Скидки
Франция — Исландия. Прямая трансляция
Ди Мария: сборная Аргентины должна заключить со Скалони пожизненный контракт

Ди Мария: сборная Аргентины должна заключить со Скалони пожизненный контракт
Комментарии

Полузащитник «Росарио Сентраль» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился мыслями о будущем главного тренера национальной команды Лионеля Скалони.

«Мы должны заключить с ним пожизненный контракт. Все, чего он достиг, всё, что он делает, количество игроков, которых он выводит на поле. Надеюсь, он останется с нами ещё на много лет», — приводит слова Ди Марии TyC Sports в соцсети Х.

Напомним, Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году. В 2021-м под его руководством «альбиселесте» выиграли Кубок Америки. В 2022 году сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу. Летом 2024-го аргентинцы под руководством Скалони во второй раз стали обладателями Кубка Америки.

