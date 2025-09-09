«Знали об оружии «Факела». Дмитрий Гунько высказался о поражении тульского «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура Лиги Pari с «Факелом». Воронежцы одержали минимальную победу — 1:0.

«Знали об оружии «Факела» — давлении на центральную зону, где держат двух нападающих, которые активно играют на подборе. И, естественно, стандартных положениях, которых мы пытались избегать. Но не хватило концентрации, мяч был послан низом и в лес ног. Можно было бы выбить. В целом наши центральные защитники справились с парой нападающих. Имели контроль над матчем в первом тайме, чуть-чуть упустили его в начале второго. После удаления не хватило агрессии в доставке мяча в штрафную площадь, чтобы реализовать полумомент. Самый опасный момент был до стандарта, если бы решили его в свою пользу, матч сложился бы по-другому», — приводит слова Гунько телеграм-канал клуба.