Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Сочи» Бурмистров высказался о скандале со ставками с участием Писарского

Аудио-версия:
Бывший нападающий «Сочи» Никита Бурмистров высказался о скандале со ставками с участием футболиста Владимира Писарского.

– Вас удивил скандал с Писарским?
– Володя – он такой… По-хорошему баламут. Может, совершил это не со зла и не думал, что человек что-то такое сделает. В то, что он специально удалился, я не верю. Это глупость. Хорошо, что его дисквалифицировали только на год. Может, он что-то переосмыслит и вернётся тем Писарским-Сычевым, каким был в «Оренбурге». Заново найдёт себя, — приводит слова Бурмистрова Sports.ru.

Напомним, в июле 2025 года Российский футбольный союз (РФС) дисквалифицировал Писарского, который на то время был игроком «Сочи», за ставки на матчи со своим участием. Сообщалось, что в день стыкового матча за право участия в МИР РПЛ между «Сочи» и «Пари НН» Владимир перевёл другу детства 4 млн рублей. На эту сумму приятель сделал более 10 ставок на игру, включая прогнозы на проход «Пари НН» по сумме двух матчей.

