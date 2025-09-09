Данил Круговой: когда сборную России вернут, это будет самая мотивированная команда в мире

Крайний защитник сборной России Данил Круговой высказался об отсутствии официальных матчей у национальной команды.

«Конечно, не хватает официальных матчей. Хочется всё-таки зацепить этот момент. Я надеюсь, что я его застану. Очень хочу. Когда нас вернут, это будет самая мотивированная сборная в мире», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В сентябрьскую международную паузу россияне провели два товарищеских матча — с национальными командами Иордании (0:0) и Катара (4:1).