Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клубы АПЛ, Серии А и Бундеслиги проявляют интерес к Кириллу Глебову — Caught Offside

Клубы АПЛ, Серии А и Бундеслиги проявляют интерес к Кириллу Глебову — Caught Offside
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов попал в сферу интересов ряда европейских клубов, сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский «Арсенал» рассматривает его как идеальную долгосрочную инвестицию. «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла» и «Брайтон» также следят за развитием игрока. За пределами АПЛ интерес к игроку в Германии проявили «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт», а в Италии его связывают с такими клубами, как «Интер», «Аталанта» и «Болонья».

В нынешнем сезоне Глебов провёл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
Футболист ЦСКА Глебов пропустит 3-4 недели из-за травмы, полученной в матче с Иорданией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android