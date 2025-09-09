Клубы АПЛ, Серии А и Бундеслиги проявляют интерес к Кириллу Глебову — Caught Offside

19-летний полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов попал в сферу интересов ряда европейских клубов, сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский «Арсенал» рассматривает его как идеальную долгосрочную инвестицию. «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Вилла» и «Брайтон» также следят за развитием игрока. За пределами АПЛ интерес к игроку в Германии проявили «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт», а в Италии его связывают с такими клубами, как «Интер», «Аталанта» и «Болонья».

В нынешнем сезоне Глебов провёл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.