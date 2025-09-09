Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Александер Джику сообщил, что подписал контракт со «Спартаком» — Fanatik

Защитник национальной команды Ганы Александер Джику подписал контракт с московским «Спартаком», утверждает журналист онлайн-издания Fanatik Самет Чайыр в социальной сети X. По данным источника, футболист сообщил ему об этом в личном разговоре.

Ранее стало известно, что Джику покинул «Фенербахче». Александер выступал в составе турецкого клуба с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается € 6,5 млн.

