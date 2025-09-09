Игрок сборной России Воробьёв сравнил национальные команды Иордании и Катара
Поделиться
Нападающий сборной России Дмитрий Воробьёв сравнил национальные команды Иордании и Катара, с которыми россияне играли в сентябрьскую международную паузу. Катарцев команда Валерия Карпина разгромила со счётом 4:1, а с иорданцами сыграла вничью 0:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Сравнивая матч с Иорданией, думаю, просто с Катаром мы сыграли лучше, а не то что между соперниками есть разница. Катар и Иордания — примерно одного уровня.
В Афифе (игрок сборной Катара. — Прим. Чемпионата») что-то есть. Но если смотреть на всю игру, то это передачи назад и поперёк. Но раз для Катара он звезда, значит, так и есть», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 сентября 2025
-
11:21
-
11:20
-
11:10
-
11:10
-
11:01
-
10:58
-
10:58
-
10:51
-
10:45
-
10:38
-
10:22
-
10:15
-
10:15
-
09:57
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:40
-
09:40
-
09:38
-
09:37
-
09:34
-
09:30
-
09:23
-
09:00
-
08:32
-
08:30
-
08:22
-
08:10
-
07:45
-
07:34
-
07:15
-
06:55
-
06:50
-
06:37