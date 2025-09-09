Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок сборной России Воробьёв сравнил национальные команды Иордании и Катара

Нападающий сборной России Дмитрий Воробьёв сравнил национальные команды Иордании и Катара, с которыми россияне играли в сентябрьскую международную паузу. Катарцев команда Валерия Карпина разгромила со счётом 4:1, а с иорданцами сыграла вничью 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Сравнивая матч с Иорданией, думаю, просто с Катаром мы сыграли лучше, а не то что между соперниками есть разница. Катар и Иордания — примерно одного уровня.

В Афифе (игрок сборной Катара. — Прим. Чемпионата») что-то есть. Но если смотреть на всю игру, то это передачи назад и поперёк. Но раз для Катара он звезда, значит, так и есть», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

