Эксперт бразильского футбола охарактеризовал потенциального новичка ЦСКА Энрике Кармо

Александр Спивак, являющийся журналистом и специалистом по бразильскому футболу, поделился мнением о потенциальном новичке ЦСКА нападающем Энрике Кармо. Форвард выступает за «Сан-Паулу», ранее сообщалось, что армейцы договорились с бразильцами о переходе Кармо.

«Риск есть в любом трансфере. Даже Жерсон, который классно смотрелся с «Баварией», ну и вообще в полном порядке, приезжает в Россию и не играет. Потому что не хочет играть. Как так вышло — вопросы к тем, кто участвовал в сделке с обеих сторон. Поэтому никогда нельзя быть уверенным на 100%.

ЦСКА страхуется тем, что Кармо — воспитанник одной из лучших академий мира. По своему году считался бриллиантом. ЦСКА сейчас в таком положении, что имеет право рисковать, потому что получилось с Алвесом. И грех не взять ещё кого-то из «Сан-Паулу». В ЦСКА бразильская колония. Есть Мойзес, этакий дядька. С адаптацией помогут. Что касается игровых качеств, Кармо —взрывной, смелый вингер с неплохими решениями и зрелищной манерой», — сказал Спивак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.