Глава FFF написал письмо президенту «ПСЖ» на фоне критики из-за травм Дембеле и Дуэ

Филипп Диалло, руководитель Французской федерации футбола (FFF), написал письмо президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи в связи с конфликтом вокруг травм двух футболистов парижан Усмана Дембеле и Дезире Дуэ, полученных во время сбора национальной команды. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, в своём письме глава французского футбольного клуба стремится успокоить ситуацию и не желает вступать в открытый конфликт с «ПСЖ». Диалло, отмечающий, что национальная команда важнее любого клуба, заверил, что медицинский штаб тщательно провёл расследование по делу Дембеле.

Отмечается, что глава FFF также поднял вопрос календаря, который, по его мнению, является основной причиной перегрузки игроков.

Ранее «ПСЖ» раскритиковал национальную команду за нагрузки, которые привели к травмам нападающих