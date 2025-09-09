Зидан уже готовится к назначению на пост тренера сборной Франции

Известный французский экс-футболист, а ныне тренер Зинедин Зидан готовится к назначению на пост главного тренера сборной Франции. Он уже анализирует состав «трёхцветных» и строит планы в отношении некоторых игроков, сообщает Footmercato.

Ранее СМИ сообщали, что Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2026, а нынешний тренер национальной команды Дидье Дешам покинет свой пост.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством «Королевский клуб» трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды завоёвывал Суперкубок Испании.