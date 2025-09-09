Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бурмистров — о завершении карьеры: я сказал Морено, что не буду при нём тренироваться

Бурмистров — о завершении карьеры: я сказал Морено, что не буду при нём тренироваться
Бывший нападающий «Сочи» Никита Бурмистров раскрыл детали своего решения завершить профессиональную карьеру.

– Выходя во второй стыковой игре с «Пари НН», уже знали, что это последний матч в карьере?
– Конечно. За месяц до этого я с Морено не то что поругался, а просто сказал, что больше не буду при нём тренироваться, и ушёл. За день до отстранения он меня вернул, объяснив, что атмосфера в коллективе так себе и для сплочения нужна моя помощь.

Я вернулся и сказал ребятам, что нужно забыть о всех передрягах и просто пройти «Нижний Новгород». Выходить на поле уже и не думал, но тренерский штаб меня всё же выпустил – видимо, в знак уважения, — приводит слова Бурмистрова Sports.ru.

