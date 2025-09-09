Скидки
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» представил третью форму на сезон-2025/2026 с ретроэмблемой клуба

Комментарии

Пресс-служба английского «Ливерпуля» представила третий комплект формы команды на сезон-2025/2026. Техническим спонсором мерсисайдцев с этого лета выступает известная немецкая компания adidas.

Фото: Adidas

«Форма воссоздаёт атмосферу исторического наследия, возвращая классическую эмблему «Ливерпуля», использовавшуюся с 1987 по 1992 год, объединяя воспоминания о прошлом с современным стилем», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Отмечается, что мужская команда «красных» дебютирует в новой третьей форме в воскресенье, 14 сентября, в выездном матче с «Бёрнли» в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги.

