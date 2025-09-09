«Спартак» объявил о переходе Александера Джику

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе в клуб 31-летнего ганского защитника Александера Джику, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале клуба. Красно-белые заключили с опытным футболистом контракт, рассчитанный до 2027 года.

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

«Официально: Александер Джику — игрок «Спартака». 31-летний центральный защитник «Фенербахче» и сборной Ганы подписал с нашим клубом контракт на два года. Рады приветствовать новичка и желаем ему успехов в красно-белой футболке!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

Напомним, после стартовых семи туров Мир РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 11 очков.