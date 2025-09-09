Скидки
Ледяхов: в России много некачественных легионеров, они занимают места русских ребят

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об идее ужесточения лимита на легионеров. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о планах ограничить с 2028 года в Мир РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при 10 в клубной заявке.

«Если примут новый лимит, он вступит в силу в 2026 или 2027 году. Идут обсуждения. Знаю одно — лимиты не приводили ни к чему хорошему. Но у нас много некачественных иностранных игроков. Они занимают места русских ребят. Возможно, новый лимит даст возможность нашим игрокам. Но пока трудно что-то говорить», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

