Игорь Ледяхов оценил работу «Спартака» в летнее трансферное окно

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов поделился мнением о работе московского «Спартака» в летнее трансферное окно.

«Спартак» считает Кристофера Ву и Джику более качественными игроками, чем тех, с кем расстались. Команда должна развиваться во всех отношениях. Не должно быть застоя футболистов. По моим данным, это очень качественные центральные защитники. Они должны помочь «Спартаку». Команда хорошо поработала летом, укомплектовалась. Будем смотреть, как будут развиваться события. Впереди игра с «Динамо», всё увидим», — сказал Игорь Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.