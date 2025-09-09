Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Названы претенденты на приз лучшему тренеру июля и августа в РПЛ

Аудио-версия:
Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги назвала имена претендентов на звание лучшего тренера первых двух месяцев нового сезона высшего дивизиона.

На награду по итогам заключительных летних месяцев претендуют следующие специалисты:

Мурад Мусаев, «Краснодар» (16 очков, семь матчей, первое место в турнирной таблице РПЛ);
Фабио Челестини, ЦСКА (15 очков, семь матчей, второе место);
Андрей Талалаев, «Балтика» (15 очков, семь матчей, третье место);
Михаил Галактионов, «Локомотив» (15 очков, семь матчей, четвёртое место);
Станислав Черчесов, «Ахмат» (восемь очков, четыре матча, 10-е место).

Победителя определят по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

