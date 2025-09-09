Александер Джику обратился к болельщикам «Спартака»

Новичок «Спартака» Александер Джику обратился к болельщикам московского клуба после подписания двухлетнего контракта.

«Привет, болельщики! Я рад быть здесь и присоединиться к этому замечательному клубу», — сказал Джику на видео в телеграм-канале красно-белых.

Ранее стало известно, что Джику покинул «Фенербахче». Александер выступал в составе турецкого клуба с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается € 6,5 млн.