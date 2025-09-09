Скидки
Главная Футбол Новости

«Это была сумасшедшая игра». Локателли прокомментировал победу Италии над Израилем

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли поделился впечатлениями от игры своей команды в матче с Израилем в рамках 6-го тура отбора к ЧМ-2026, в котором итальянцы победили со счётом 5:4. Победный гол забил Сандро Тонали на 90+1-й минуте матча. Алессандро Бастони и Локателли отметились голами в свои ворота.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
4 : 5
Италия
1:0 Локателли – 16'     1:1 Кин – 40'     2:1 Перец – 52'     2:2 Кин – 54'     2:3 Политано – 58'     2:4 Распадори – 81'     3:4 Бастони – 87'     4:4 Перец – 89'     4:5 Тонали – 90+1'    

«Это была сумасшедшая игра: мы пропускали голы, забивали, пропускали, счёт был 4:4, а затем выиграли 5:4. Думаю, стоит отметить характер этой команды. Мы допустили много ошибок, которые нужно проанализировать. У нас не было правильного подхода с самого начала, а этого не должно быть. Мы были недостаточно надёжны, поскольку Израиль был опасен в контратаках. Нам нужно проанализировать матч, но нам нужна была победа, и мы её добились.

Мы пробуем что-то новое, но, возможно, именно чрезмерное желание забить больше голов ради разницы забитых и пропущенных мячей привело нас к ошибкам. Мы забили много голов, но и пропустили слишком много. Эти три очка — на вес золота, особенно после такого матча», — приводит слова Локателли Football Italia.

Сборная Италии впервые в истории провела два матча подряд с пятью забитыми мячами
