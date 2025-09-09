Санту в «Ноттингем Форест» может заменить экс-тренер «Спартака» — Sport Bild

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить английский «Ноттингем Форест», сообщает немецкое онлайн-издание Sport Bild. Ранее «лесники» объявили об уходе Нуну Эшпириту Санту. После трёх туров АПЛ «Ноттингем Форест» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив четыре очка.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Тедеско заинтересован также турецкий «Фенербахче», который отправил в отставку Жозе Моуринью.

Прежде Доменико работал в «Эрцгебирге», «Шальке», «Спартаке», «Лейпциге», а с 2023 по 2025 год он возглавлял национальную команду Бельгии.