Главная Футбол Новости

Кисляк: от похвалы вокруг жизнь не изменилась. Остаюсь таким, какой я есть

Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал, как реагирует на хвалебные отзывы в свой адрес. Он заявил, что старается оставаться прежним и не обращать внимания на похвалу. При этом Кисляк отметил, что стал играть увереннее и почувствовал в себе лидерские качества.

«В моей жизни ничего не изменилось от количества похвалы вокруг. Стараюсь оставаться таким, какой был, какой есть сейчас. Не думаю об этом всём, да и зачем.

Я поймал уверенность, во мне проснулись лидерские качества. Но это из-за доверия тренера», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

