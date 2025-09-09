Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА намерен подписать молодого экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» — источник

ЦСКА намерен подписать молодого экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» — источник
Комментарии

Московский ПФК ЦСКА нацелился на подписание 20-летнего защитника Юрия Коледина. Стороны близки к заключению контракта, сообщает Metaratings. Финансовые детали потенциального сотрудничества не разглашаются.

Известно, что сейчас Коледин пребывает в статусе свободного агента. Юрий является воспитанником «Зенита», в системе сине-бело-голубых он успел поиграть за «Зенит-2». Позже защитник перебрался в «Спартак» и также играл за дубль красно-белых. При этом он периодически уезжал в аренды, во время которых успел поиграть за «Леон Сатурн», «Торпедо» и «Звезду» из Санкт-Петербурга.

Ранее интерес к Коледину проявляла хорватская «Риека», однако трансфер не состоялся по политическим причинам.

