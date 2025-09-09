Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Это тема для отдельного разговора». Исак — о слухах вокруг его перехода в «Ливерпуль»

Комментарии

Нападающий сборной Швеции Александер Исак высказался о слухах вокруг его перехода из «Ньюкасла» в «Ливерпуль».

«Не у всех есть полная картина, но это тема для отдельного разговора. Я не могу контролировать всё, что говорится и пишется. Но я рад, что стал игроком «Ливерпуля». Здорово, что всё уладилось до начала сбора национальной команды и я смог снова сосредоточиться на футболе. Для меня это довольно новая ситуация, но ты всегда учишься и развиваешься ментально и за пределами поля», — приводит слова Исака ВВС.

Александер Исак выступал за «Ньюкасл» с лета 2022 года. Всего на его счету 54 гола и 10 результативных передач в 86 матчах в АПЛ. В составе нового клуба швед будет выступать под девятым номером.

