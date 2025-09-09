Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семь футболистов «БроукБойз» отравились перед матчем Кубка России

Семь футболистов «БроукБойз» отравились перед матчем Кубка России
Комментарии

Массовое отравление произошло в медиафутбольном клубе «БроукБойз» в преддверии матча 1/64 финала Фонбет Кубка России с «Сатурном». Об этом сообщил президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров в своём телеграм-канале.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Леон Сатурн
Раменское
Не начался
Broke Boys
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отравилась половина команды. Причём ели все в разных местах. Получается, инфекция, что часто бывает в Краснодарском крае. Кто-то уже в инфекционке», — написал Егоров.

Матч между «БроукБойз» и «Сатурном» пройдёт в этот четверг, 11 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30 мск. Напомним, на стадии 1/128 финала Кубка России «БроукБойз» обыграл курский «Авангард» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Объявлены судейские назначения на следующие матчи «Амкала» и «БроукБойз» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android