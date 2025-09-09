Семь футболистов «БроукБойз» отравились перед матчем Кубка России
Массовое отравление произошло в медиафутбольном клубе «БроукБойз» в преддверии матча 1/64 финала Фонбет Кубка России с «Сатурном». Об этом сообщил президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров в своём телеграм-канале.
«Отравилась половина команды. Причём ели все в разных местах. Получается, инфекция, что часто бывает в Краснодарском крае. Кто-то уже в инфекционке», — написал Егоров.
Матч между «БроукБойз» и «Сатурном» пройдёт в этот четверг, 11 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30 мск. Напомним, на стадии 1/128 финала Кубка России «БроукБойз» обыграл курский «Авангард» со счётом 2:1.
