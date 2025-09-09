Скидки
Главная Футбол Новости

Подмосковные «Химки» признаны банкротом по решению суда

Подмосковные «Химки» признаны банкротом по решению суда
Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, находящегося в зале суда.

Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в Мир Российской Премьер-Лиге из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в «Химках» из-за долгов клуба, а 18 июня команда объявила о приостановлении деятельности.

Заявление о банкротстве поступило в суд 20 июня, но было оставлено без движения, так как заявитель не представил доказательства наличия имущества должника для финансирования процедуры банкротства. После этого заседания переносились на 27 августа и 3 сентября, а сегодня, 9 сентября, суд принял окончательное решение.

