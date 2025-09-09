Подмосковные «Химки» признаны банкротом по решению суда

Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, находящегося в зале суда.

Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в Мир Российской Премьер-Лиге из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в «Химках» из-за долгов клуба, а 18 июня команда объявила о приостановлении деятельности.

Заявление о банкротстве поступило в суд 20 июня, но было оставлено без движения, так как заявитель не представил доказательства наличия имущества должника для финансирования процедуры банкротства. После этого заседания переносились на 27 августа и 3 сентября, а сегодня, 9 сентября, суд принял окончательное решение.