Кроос: сейчас Германия не входит в число команд, претендующих на высокие достижения

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос критически высказался о текущем состоянии национальной команды. Немцы уступили Словакии (0:2) в матче 1-го тура отбора к ЧМ-2026, а также обыграли Северную Ирландию (3:1) во 2-м туре.

«Сейчас мы не входим в число команд, которые могут претендовать на самые высокие достижения. Потому что другие просто сильнее. Тем не менее я считаю, что, если можно выбирать из лучших немецких игроков и все они в форме, у нас всё равно есть свои сильные стороны. Да, сейчас мы далеки от того, чтобы говорить о титуле чемпиона мира. Но турнир состоится следующим летом. В данный момент мы очень далеки от этого и действительно находимся не в лучшем положении. Но летом — давайте приведём в форму нужных игроков. Нам очень повезло, что мы попали в группу отборочного турнира, из которой невозможно вылететь», — приводит слова Крооса Bayerm & Germany.