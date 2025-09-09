Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Кроос: сейчас Германия не входит в число команд, претендующих на высокие достижения

Комментарии

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос критически высказался о текущем состоянии национальной команды. Немцы уступили Словакии (0:2) в матче 1-го тура отбора к ЧМ-2026, а также обыграли Северную Ирландию (3:1) во 2-м туре.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Ганцко – 42'     2:0 Стрелец – 55'    
ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 2-й тур
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Германия
Окончен
3 : 1
Северная Ирландия
1:0 Гнабри – 7'     1:1 Прайс – 34'     2:1 Амири – 69'     3:1 Вирц – 72'    

«Сейчас мы не входим в число команд, которые могут претендовать на самые высокие достижения. Потому что другие просто сильнее. Тем не менее я считаю, что, если можно выбирать из лучших немецких игроков и все они в форме, у нас всё равно есть свои сильные стороны. Да, сейчас мы далеки от того, чтобы говорить о титуле чемпиона мира. Но турнир состоится следующим летом. В данный момент мы очень далеки от этого и действительно находимся не в лучшем положении. Но летом — давайте приведём в форму нужных игроков. Нам очень повезло, что мы попали в группу отборочного турнира, из которой невозможно вылететь», — приводит слова Крооса Bayerm & Germany.

