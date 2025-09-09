«БроукБойз» может попросить о переносе матча Кубка России из-за отравления игроков команды
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров не исключил, что медийная команда попросит о переносе матча 1/64 финала Фонбет Кубка России с «Сатурном» из-за отравления футболистов команды. В своём телеграм-канале Егоров отметил, что с инфекцией играть в футбол нельзя. Ранее сообщалось, что семь игроков «БроукБойз» отравились перед матчем с «Сатурном».
«Есть одна серьёзная проблема: в футбол с инфекцией играть нельзя. И опасно, в том числе для соперника. Так что если эпидемия разрастётся, то мы вынуждены будет писать в РФС с просьбой о переносе матча Кубка России. Надеюсь, до этого не дойдёт», — написал Егоров.
Матч между «БроукБойз» и «Сатурном» запланирован на четверг, 11 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30 мск.
