Хулен Лопетеги объяснил, почему Катар выбрал сборную России в качестве соперника
Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги объяснил, почему катарцы выбрали национальную команду России в качестве соперника на сентябрьскую международную паузу. Матч между Катаром и Россией завершился победой команды Валерия Карпина со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Сборная России полностью меняет состав на разные игры, две новые команды в каждом матче, поэтому они очень хороши физически. При этом российские футболисты ещё и талантливые. Они хотят побеждать в каждом матче, мы видим, как они играют и борются на поле. Поэтому мы выбрали сборную России в качестве соперника, это хороший тест для нас», — сказал Лопетеги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
