Хулен Лопетеги объяснил, почему Катар выбрал сборную России в качестве соперника

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги объяснил, почему катарцы выбрали национальную команду России в качестве соперника на сентябрьскую международную паузу. Матч между Катаром и Россией завершился победой команды Валерия Карпина со счётом 4:1.

«Сборная России полностью меняет состав на разные игры, две новые команды в каждом матче, поэтому они очень хороши физически. При этом российские футболисты ещё и талантливые. Они хотят побеждать в каждом матче, мы видим, как они играют и борются на поле. Поэтому мы выбрали сборную России в качестве соперника, это хороший тест для нас», — сказал Лопетеги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.