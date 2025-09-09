Скидки
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Футбол Новости

Хулен Лопетеги объяснил, почему Катар выбрал сборную России в качестве соперника

Хулен Лопетеги объяснил, почему Катар выбрал сборную России в качестве соперника
Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги объяснил, почему катарцы выбрали национальную команду России в качестве соперника на сентябрьскую международную паузу. Матч между Катаром и Россией завершился победой команды Валерия Карпина со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Сборная России полностью меняет состав на разные игры, две новые команды в каждом матче, поэтому они очень хороши физически. При этом российские футболисты ещё и талантливые. Они хотят побеждать в каждом матче, мы видим, как они играют и борются на поле. Поэтому мы выбрали сборную России в качестве соперника, это хороший тест для нас», — сказал Лопетеги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

