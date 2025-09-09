Скидки
АПЛ объявила имена 15 претендентов на включение в Зал славы лиги

Английская Премьер-лига огласила список из 15 претендентов на включение в Зал славы лиги. Отметим, что в данном списке присутствует бывший защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Неманья Видич.

Фото: АПЛ

Список из 15 претендентов на включение в Зал славы АПЛ:

1. Сол Кэмпбелл;
2. Майкл Кэррик;
3. Джермейн Дефо;
4. Патрис Эвра;
5. Сеск Фабрегас;
6. Лес Фердинанд;
7. Робби Фаулер;
8. Эден Азар;
9. Гари Невилл;
10. Майкл Оуэн;
11. Тедди Шерингем;
12. Давид Сильва;
13. Яя Туре;
14. Эдвин ван дер Сар;
15. Неманья Видич.

В 2024 году в Зал славы АПЛ были включены два экс-защитника «Челси» Джон Терри и Эшли Коул, а также бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул.

