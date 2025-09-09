Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

АПЛ объявила имена 15 претендентов на включение в Зал славы лиги

Английская Премьер-лига огласила список из 15 претендентов на включение в Зал славы лиги. Отметим, что в данном списке присутствует бывший защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Неманья Видич.

Фото: АПЛ

Список из 15 претендентов на включение в Зал славы АПЛ:

1. Сол Кэмпбелл;

2. Майкл Кэррик;

3. Джермейн Дефо;

4. Патрис Эвра;

5. Сеск Фабрегас;

6. Лес Фердинанд;

7. Робби Фаулер;

8. Эден Азар;

9. Гари Невилл;

10. Майкл Оуэн;

11. Тедди Шерингем;

12. Давид Сильва;

13. Яя Туре;

14. Эдвин ван дер Сар;

15. Неманья Видич.

В 2024 году в Зал славы АПЛ были включены два экс-защитника «Челси» Джон Терри и Эшли Коул, а также бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул.